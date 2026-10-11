Sassuolo-Milan, doppio infortunio nei primi minuti: fuori Gabbia e Leysen. Le loro condizioni

La sfida del Mapei Stadium perde subito due difensori: il rossonero si ferma per un problema al flessore, il neroverde lascia il campo per un dolore al ginocchio

Brutte notizie per Milan e Sassuolo durante la sfida del Mapei Stadium, valida per la sesta giornata di Serie A. Nel giro di pochi minuti, infatti, entrambe le squadre sono state costrette a effettuare un cambio obbligato per problemi fisici: prima Matteo Gabbia, poi Leysen. Due episodi che hanno immediatamente acceso l’allarme sulle condizioni dei giocatori, in attesa degli accertamenti delle prossime ore.

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Il primo stop è arrivato al minuto 17 e ha riguardato il Milan di Ruben Amorim. Gabbia è rimasto a terra dopo un allungo nel tentativo di raggiungere Laurienté in velocità. Il difensore rossonero ha accusato un fastidio al flessore e, dopo l’intervento dello staff medico, non è riuscito a proseguire la partita.

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Sassuolo-Milan, Gabbia esce in barella

La scena ha destato particolare preoccupazione in casa rossonera. Gabbia è stato costretto a lasciare il campo in barella e in lacrime, segnale che lascia temere un problema non banale. Al suo posto è entrato Koni De Winter, chiamato subito a inserirsi in una gara già complicata dal punto di vista emotivo e tattico.

Le condizioni del difensore italiano saranno rivalutate attraverso esami strumentali, necessari per chiarire l’entità dell’infortunio e definire gli eventuali tempi di recupero.

Sassuolo, problema al ginocchio per Leysen

Pochi minuti più tardi, al 26’, anche il Sassuolo di Alberto Aquilani ha dovuto fare i conti con un infortunio. Leysen ha accusato dolore al ginocchio dopo un duro contrasto di gioco. Dopo un primo controllo in campo, il difensore neroverde non è riuscito a continuare ed è stato sostituito da Odenthal.

Anche nel suo caso, lo staff medico del Sassuolo valuterà nelle prossime ore l’entità del problema. La partita contro il Milan lascia dunque in eredità due situazioni da monitorare con attenzione per entrambe le squadre.