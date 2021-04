Sassuolo, morto il vicepresidente Sassi: oggi col lutto al braccio

Lutto in casa Sassuolo: morto il vicepresidente Sergio Sassi. La prima squadra e la Primavera giocheranno col lutto al braccio

«È oggi venuto prematuramente a mancare il nostro vice presidente Sergio Sassi, che per tanti anni è stato una colonna portante della storia del Sassuolo Calcio oltre ad essere una stimatissimo imprenditore del comprensorio ceramico. Sempre vicino alla squadra nei momenti importanti, la sua scomparsa ha colpito tutto il mondo neroverde. La famiglia Squinzi, il presidente Carlo Rossi e l’A.D. Giovanni Carnevali, i dirigenti, le squadre, gli staff tecnici, i dipendenti e i collaboratori del Sassuolo Calcio partecipano al dolore della famiglia di Sergio Sassi. Per onorare la sua memoria, in occasione delle gare di oggi, la Prima squadra e la formazione Primavera scenderanno in campo con il lutto al braccio».