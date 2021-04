Scudetto Inter: mancano 8 punti. Ecco contro chi potrebbe festeggiarlo

Mancano solo otto punti all’Inter per cucirsi addosso lo Scudetto dopo 11 anni: ecco contro chi potrebbe festeggiare Conte

Antonio Conte ha rifiutato tutte le tabelle di marcia verso lo Scudetto: il tecnico nerazzurro ha solo un obiettivo, ovvero quello di vincere. I calcoli però sono molto semplici.

Ai nerazzurri bastano solo 8 punti per cucirsi al petto il tricolore dopo 11 anni (85 punti) inarrivabile per le avversarie: la via più veloce prevederebbe la festa Scudetto in casa contro la Sampdoria il 9 maggio. C’è poi la suggestione di avere la certezza matematica dello Scudetto all’Allianz Stadium ad una giornata dal termine: tentazione grande per Conte ma il tecnico vorrebbe chiudere la pratica al più presto possibile.