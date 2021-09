Serie B, Karamoh verso l’addio al Parma: la Turchia nel futuro

Yann Karamoh potrebbe lasciare il Parma a breve. L’esterno francese sarebbe ad un passo dal trasferimento in Turchia

Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il mercato del Parma non sarebbe ancora concluso. Il club emiliano è molto attivo sul fronte cessioni e potrebbe presto salutare Yann Karamoh. L’esterno francese non rientra nei piani di Enzo Maresca e nel suo futuro ci sarebbe il Fatih Karagumruk, club militante nella massima divisione turca.