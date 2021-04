Super League: 700 milioni a stagione per i club. Ma Barcellona e Real...

Continuano ad affiorare nuovi dettagli relativi alla Super League: sarebbero 700 i milioni a stagione nelle casse dei club fondatori

Nuovi dettagli relativi al contratto stipulato dai 12 club fondatori della Super League. Secondo quanto riportato da Der Spiegel, l’accordo prevederebbe un guadagno di 700 milioni di euro a stagione per le società che hanno dato vita alla nuova lega.

Come riporta il media tedesco, Real Madrid e Barcellona beneficerebbero di 30 milioni a testa in più per il loro blasone, generando nuovi dubbi sull’equità della proposta.