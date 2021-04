Super League: la UEFA ha deciso la pena per i 12 club fondatori. Le ultime

Uefa, domani ci sarà la riunione dell’esecutivo che si riunirà per discutere della punizione per i 12 club. Ecco quanto emerge

Nella giornata di domani si terrà la riunione dell’esecutivo della UEFA, che discuterà della linea da seguire nei confronti dei dei 12 club fondatori della Super League, competizione al momento sospesa.

I club che hanno tentato di organizzare il campionato europeo, secondo quanto il Corriere dello Sport, dovrebbero essere soltanto multati. Nessuna esclusione dei 12 club dalle coppe europee per una stagione, dunque, come si vociferava in ambienti Uefa.

I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24