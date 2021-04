Superlega, la Serie A si muove: martedì nuova assemblea di Lega

La prossima settimana si terrà una nuova assemblea di Lega con la Superlega come argomento principale

Sono ore calde per tutte le Federazioni calcistiche europee, dopo la notizia della nascita della Superlega. Nella giornata di ieri si è svolta un’assemblea di Lega in Serie A per cercare di capire il da farsi, ma ci sarà ancora tanto da lavorare.

Per questo motivo, come riportato da La Repubblica, su espressa richiesta di Percassi, presidente dell’Atalanta, martedì prossimo si svolgerà una nuova assemblea in presenza a Milano.