Torino, Belotti non ce la fa: verso il forfait contro la Salernitana

Il Torino dovrà fare a meno di Andrea Belotti contro la Salernitana. L’attaccante non recupera dall’infortunio

Andrea Belotti non ce la fa e il Torino dovrà fare a meno di lui per la prossima contro la Salernitana. Il Gallo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non ha recuperato dall’infortunio subito contro la Fiorentina e che gli ha fatto saltare la Nazionale e non sarà dunque della partita.

Al suo posto, con ogni probabilità, Ivan Juric dovrebbe schierare Tony Sanabria.