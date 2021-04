Torino, Belotti si prepara al ballo del lunedì sera. La statistica

L’attaccante del Torino Andrea Belotti si prepara ad affrontare il Napoli nel posticipo di oggi alle 18.30. C’è una statistica a favore del bomber granata

Andrea Belotti ha ritrovato il gol su rigore settimana scorsa con l’Udinese ma dal punto di vista realizzativo è in calo rispetto ai primi mesi di campionato. Come si legge questa mattina su La Gazzetta dello Sport Belotti ha bucato la rete solo tre volte nelle ultime diciannove gare e non segna su azione dal 29 gennaio con la Fiorentina, quasi tre mesi fa.

Però c’è una statistica che fa sorridere il gallo che di solito canta spesso nel posticipo del lunedì: è infatti il giocatore che è andato più volte a segno nel monday night con sette reti, nessuno come lui in Serie A. Il Napoli è avvisato.