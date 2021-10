Torino, Cairo annuncia: «Belotti non vuole firmare il rinnovo»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha fatto chiarezza sulla trattativa per il rinnovo di Andrea Belotti: le sue dichiarazioni

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha fatto chiarezza sulla trattativa per il rinnovo di Andrea Belotti. Le sue dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb.com.

«Per il momento non ha firmato, non credo abbia voglia di firmare. Ho fatto un’offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo a fare nulla».