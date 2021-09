Torino, mediana di fisico e qualità: Juric si prepara a lanciare Pobega

L’allenatore del Torino Ivan Juric si prepara a mettere al centro del suo progetto granata il neo arrivato Tommaso Pobega

Tommaso Pobega è stato uno dei rinforzi voluti da Ivan Juric nella sua nuovo avventura al Torino. In questa sosta per le Nazionali, l’allenatore ha pensato a come sfruttare al meglio l’ex Spezia e avrebbe trovato il modo per farlo rendere al meglio.

Il tecnico granata, come riportato da La Gazzetta dello Sport, vorrebbe formare una mediana di qualità e quantità, bei piedi e fisico. E così Pobega sarebbe l’uomo dalla prestanza atletica, mentre Mandragora quello che imposta il gioco. Il giocatore di proprietà del Milan dovrà però abituarsi, dato che allo Spezia giocava a tre a centrocampo mentre nell’assetto di Juric dovrà muoversi a due.