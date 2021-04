Torino, Sirigu torna in campo ma i granata sognano Meret

Calciomercato Torino: per il futuro della porta granata, il club piemontese starebbe pensando ad Alex Meret del Napoli

Salvatore Sirigu è guarito dal Covid-19 e già dalla partita di lunedì prossimo contro il Napoli potrà tornare a difendere i pali del Torino. I granata, però, pensano anche al futuro e proprio negli giocherebbe l’obiettivo torinese per la porta.

Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, il Torino starebbe sognando Alex Meret come prossimo estremo difensore. Il destino in azzurro del portiere è in bilico e così potrebbero aprirsi delle occasioni di mercato.