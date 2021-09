Tottenham, spogliatoio scontento di Paratici: calciatori a disagio con l’ex Juventus

Secondo alcune voci dall’Inghilterra, lo spogliatoio del Tottenham non si sentirebbe a proprio agio per la presenza in panchina di Fabio Paratici

Come riporta il The Sun Fabio Paratici, insieme all’altro dirigente del Tottenham Steve Hitchen, ha presenziato in panchina ad entrambe le partite casalinghe della squadra londinese in questo inizio di Premier League.

Nonostante gli Spurs si trovino in testa alla classifica, una fonte avrebbe rivelato come alcuni giocatori si sentano a disagio per la presenza e il comportamento dei due, anche per la loro attitudine di urlare contro l’arbitro o i compagni di squadra. Tuttavia fino ad ottobre entrambi non potranno spostarsi, come previsto dal protocollo anti-Covid della Premier.