Nicolò Tresoldi, il cuore è rossonero: «Il suo sogno è indossare la maglia del Milan»

L’attaccante del Club Brugge è cresciuto nel mito di Kaká, Inzaghi e Pato. Il padre alla Gazzetta: «È un grande milanista. E se lo chiamasse l’Inter, non sono sicuro che accetterebbe».

Il Milan nel cuore, fin da bambino. Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge, non ha mai nascosto il proprio legame con i colori rossoneri, una passione nata ammirando alcuni dei protagonisti più amati della storia recente del Diavolo.

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A raccontare le origini di questo sentimento è stato il padre del calciatore, che, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha svelato quanto sia radicata la fede milanista del figlio. «Nicolò si è innamorato di Kaká, Inzaghi, Pato e non c’è stato verso di fargli cambiare idea: è un grande milanista», ha raccontato.

Tre nomi che evocano ricordi importanti per i tifosi rossoneri: il talento e l’eleganza di Kaká, il fiuto del gol di Filippo Inzaghi e l’esplosività di Alexandre Pato. Campioni che hanno contribuito ad alimentare la passione di Tresoldi, fino a trasformare il Milan in una squadra speciale ai suoi occhi.

IL SOGNO ROSSONERO

Il legame con il Diavolo, secondo il padre, va oltre la semplice simpatia calcistica. «Il suo sogno è indossare la maglia del Milan», ha dichiarato alla Gazzetta, lasciando emergere la possibilità che, un giorno, il percorso professionale dell’attaccante possa incrociare quello del club di cui è tifoso.

Parole che inevitabilmente accendono la fantasia dei sostenitori milanisti, anche se non rappresentano, di per sé, un’indicazione dell’esistenza di una trattativa o di contatti tra le parti.

L’INTER E IL PESO DEL CUORE

Il passaggio più curioso riguarda però l’eventualità di un interesse dell’Inter, storica rivale cittadina del Milan. Anche in questo caso, il padre lascia intendere che la fede calcistica del figlio potrebbe avere un peso significativo.

«Se lo chiamasse l’Inter? Non sono affatto sicuro che accetterebbe. L’animo del tifoso potrebbe prevalere», ha spiegato.

Una dichiarazione che restituisce l’immagine di un giovane attaccante per il quale il calcio non è soltanto una questione di carriera, ma anche di appartenenza e sentimenti. Per Tresoldi, almeno nelle parole del padre, il Milan rappresenta molto più di una possibile destinazione: è il club dei suoi idoli e la maglia che sogna di indossare.