Montella e Balotelli, c’è un super colpo? Può andare in Turchia dagli ex Milan. Ecco le novità per il loro Adana Demirspor

Secondo quanto riportato da Footmercato, l’Adana Demirspor di Balotelli e Montella sogna in grande. Il club turco, infatti, ha messo nel mirino Hatem Ben Arfa, al momento svincolato.

Duello di mercato con il Kayserispor per il talentuoso trequartista, per il quale ci sarebbero stati già dei contatti con l’entourage. Ben Arfa, però, non sarebbe stuzzicato dal campionato turco, aspettando ancora una chiamata dalla Francia.