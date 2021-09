Udinese, Okaka all’Istanbul Basaksehir: tutto fatto, affare chiuso

Stefano Okaka ha trovato l’accordo con l’Istanbul Basaksehir e lascerà dunque l’Udinese: i dettagli dell’operazione

Stefano Okaka vola in Turchia, con la Superlig che si arricchisce così di un altro italiano dopo i recenti arrivi anche di Balotelli e Montella. Come riporta Gianluca Di Marzio, l’attaccante ha limato gli ultimi dettagli con l’Istanbul Basaksehir sulla durata del contratto: saranno quindi due gli anni dell’accordo più l’opzione per un terzo.

Per quanto riguarda la trattativa tra i turchi e l’Udinese, ai friulani toccherà una buona percentuale sulla futura rivendita di Okaka.