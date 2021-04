Udinese, record negativo: mai nessuno aveva concesso quattro rigori di fila

L’Udinese ha vinto 4-2 nel match delle 12.30 con il Beneveto e ha praticamente chiuso il discorso salvezza. Ma c’è un numero che stona

L’Udinese, trascinato da un super De Paul, ha battuto 4-2 il Benevento nel match delle 12.30. Tra i due gol subiti, un calcio di rigore, quello trasformato da Nicolas Viola per il momentaneo 1-2.

Nel post partita spunta il numero curioso: per la quarta gara consecutiva i bianconeri hanno concesso un’opportunità dagli undici metri. Non era mai successo in Serie A da quando si tiene conto di questa statistica.