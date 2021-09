UFFICIALE Pjanic passa al Besiktas: cifre e dettagli dell’operazione

Il Besiktas ha ufficializzato a sorpresa il colpo Miralem Pjanic dal Barcellona

Si sapeva giù già da un paio di giorni: Miralem Pjanic non vestirà di nuovo la maglia della Juventus. Il centrocampista bosniaco è ufficialmente un nuovo giocatore del Besiktas.

«Il Beşiktaş Futbol A.Ş. comunica che è stato raggiunto un accordo in merito al trasferimento temporaneo del calciatore professionista Miralem Pjanic».

La dichiarazione inviata da Beşiktaş Football Investments Industry and Trade Inc. alla piattaforma di divulgazione pubblica è la seguente: «Il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Miralem Pjanic è stato concordato con il suo club e con il giocatore stesso. La nostra Società pagherà al giocatore una commissione netta di garanzia di 2.750.000 euro per la stagione 2021-2022. Diamo il benvenuto a Miralem Pjanic, che crediamo fornirà servizi importanti al nostro club, alla famiglia Beşiktaş e gli auguriamo successo».