L’agente di Vecino avrebbe informato l’Inter dell’interesse concreto per il suo assistito di Tottenham, Everton e Chelsea

Matias Vecino è stato l’uomo che grazie al gol vittoria contro la Lazio all’ultima giornata ha riportato l’Inter in Champions League. Il centrocampista è attualmente impegnato con l’Uruguay al Mondiale di Russia 2018 ma questo non ha allontanato le voci di mercato. Il suo agente, Alessandro Lucci, si sarebbe recato in questi giorni nella sede del club nerazzurro non tanto per trattare il rinnovo fino al 2023 del suo assistito quanto per segnalare l’interesse concreto di diversi grandi squadre della Premier League. Secondo le voci che arrivano dall’Inghilterra, Vecino sarebbe finito nel mirino non solo del Tottenham ma anche di Everton e Chelsea. Il neo allenatore dei Blues Maurizio Sarri, che dovrebbe firmare a breve il suo contratto con il club londinese, vorrebbe riavere l’uruguayano alle sue dipendenze come ai tempi dell’Empoli.

Lucci ha incontrato l’Inter anche per discutere di un possibile passaggio in nerazzurro di Suso. Inizialmente sembrava che il Milan fosse disponibile a trattare ma il ds rossonero, Massimiliano Mirabelli, avrebbe di fatto bloccato l’operazione. In cambio di Suso il dirigente vorrebbe Icardi, Perisic e Brozovic.