Stangata per Vinicius: quattro giornate di squalifica, salta il Clasico. Ma il Real Madrid è pronto a effettuare questa mossa!

Vinicius è stato punito con quattro giornate di squalifica dopo il Villarreal, ma il Real Madrid prepara questa mossa!

Pesante tegola per il Real Madrid e per Vinicius Jr., costretto a rinunciare alla sfida più attesa dell’intera stagione calcistica spagnola. La Commissione Disciplinare ha inflitto quattro giornate di squalifica all’attaccante brasiliano in seguito all’espulsione rimediata nell’acceso confronto di campionato contro il Villarreal. L’episodio che ha determinato il provvedimento disciplinare ha visto il numero sette dei blancos rendersi autore di una tirata di capelli ai danni di Nathan Saliba durante l’azione che ha propiziato la rete avversaria. Un’assenza di straordinario rilievo per la compagine della capitale, che dovrà rinunciare al proprio riferimento offensivo in una fase delicata del torneo.

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Le motivazioni del giudice sportivo: condotta violenta e proteste

A fare chiarezza sulla severità della sanzione è stato il quotidiano sportivo spagnolo Marca, che ha illustrato i criteri alla base della decisione adottata dalla giustizia federale. Il provvedimento nasce infatti dalla somma di due distinte violazioni commesse dall’attaccante della Seleção:

“Squalifica di 2 giornate per condotta violenta fuori dal gioco, impossibilità di contendere il pallone o interrompere il gioco , con sanzioni accessorie ai sensi dell’articolo 5. E un’ulteriore squalifica: squalifica di 2 giornate per proteste rivolte all’arbitro, al direttore di gara, all’assistente o al quarto arbitro”

Due turni di stop sono stati quindi comminati per il gesto scorretto compiuto a gioco fermo e lontano dalla sfera, mentre gli altri due turni derivano direttamente dalle accese rimostranze rivolte alla squadra arbitrale al momento dell’allontanamento dal campo.

I big match a rischio e la strategia del Real Madrid

Il verdetto priverà il club madrileno del suo fuoriclasse in un poker di impegni ad altissimo coefficiente di difficoltà in LaLiga. Nello specifico, Vinicius dovrà saltare:

La gara interna al Santiago Bernabéu contro il Siviglia ;

; L’attesissimo Clasico in trasferta contro il Barcellona ;

in trasferta contro il ; La successiva sfida esterna contro il Racing Club ;

; La complessa trasferta del Mestalla contro il Valencia.

La dirigenza presieduta da Florentino Pérez non intende tuttavia accettare la pronuncia della RFEF senza lottare. Il Real Madrid ha già comunicato l’intenzione di presentare immediato ricorso contro la squalifica di quattro giornate, con l’obiettivo di ottenere uno sconto di pena — facendo leva in particolare sulla declassazione delle sanzioni legate alle proteste — utile a consentire a Vinicius Jr. di scendere regolarmente in campo nella resa dei conti contro i rivali blaugrana.