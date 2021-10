Adani: «La Juventus fa 15 tiri in un mese»

Adani ha commentato Inter Juventus alla Bobo TV: ecco le dichiarazioni dell’ex difensore ed opinionista Rai

Daniele Adani ha analizzato nel corso della Bobo TV la partita tra Inter e Juventus. Ecco il suo commento sulla formazione bianconera di Massimiliano Allegri.

INTER JUVE – «Quanti paesi al mondo possono aver visto il derby d’Italia? Penso che hanno visto il più brutto spettacolo del calcio, parlo da appassionato. Non c’è stato spot più brutto per il calcio italiano. C’è stata un ricerca speculativa, mai coraggio da parte di entrambe le squadre. Con un San Siro che chiamava calcio non si offre uno spettacolo così. La Juve è una squadra che è uscita per due anni agli ottavi ed uno ai quarti in Champions. Ma che spettacolo è? In Manchester United Liverpool ci sono stati 25 tiri in mezz’ora, 15 del Liverpool. La Juventus 15 tiri li fa in un mese».