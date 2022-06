Agente Sirigu: «Napoli? Da parte nostra c’è gradimento per la piazza». Le parole del procuratore del portiere

Giovanni Branchini, agente di Salvatore Sirigu, ha parlato a Radio Punto Nuovo dell’interessamento del Napoli per il suo assistito.

Le sue dichiarazioni: «Sappiamo che Sirigu rientra tra le ipotesi di mercato per il Napoli. Il Napoli sa che da parte nostra c’è gradimento per una maglia e una piazza prestigiosa come quella azzurra, ma non c’è ancora nulla. Non ci sono offerte ufficiali, non siamo andati oltre un semplice sondaggio. Siamo in attesa di capire cosa succederà».