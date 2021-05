Aguero, fila di pretendenti per il Kun: anche un’italiana in lizza

Il futuro del Kun Auguero è ancora tutto da decidere dopo l’addio al City. Per lui lunga fila di pretendenti tra cui un’italiana

Come noto a fine stagione le strade del Kun Aguero e del Manchester City si separeranno: per l’attaccante argentino è pronta una lunga coda di pretendenti che vorrebbero metterlo sotto contratto dalla prossima stagione.

Come riporta l’inglese Star on Sunday in lizza per accaparrarsi le prestazioni sportive di Aguero ci sarebbe anche l’Inter. Tra le altre alcune inglesi come Chelsea, Leeds, Everton e Tottenham ma anche il Barcellona dove ritroverebbe Lionel Messi compagno in nazionale.