Alice Campello choc: insulti alla moglie di Morata. La sua reazione

Dopo il gol segnato da Morata contro l’Italia e il rigore sbagliato, la moglie dello spagnolo Alice Campello ha ricevuto diversi insulti sui social

Davvero spregevoli i messaggi recapitati via social ad Alice Campello dopo Italia-Spagna. La moglie di Alvaro Morata è stata pesantemente insultata dopo l’errore dal dischetto dell’attaccante della Juventus. Questi alcuni degli attacchi da censura: “Tanto ai tuoi figli prende un infarto, muoiono ‘ste mer*e’”. “Tuo marito ha il cancro, i tuoi figli pure”. “Vacca di donna mi vergogno di essere veneta! Invece di far vedere i tuoi soldi aiuta le persone! St***za!”.

Dopo aver pubblicato gli screen di alcune delle offese ricevute, la ragazza ha scritto: «Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno sia un fattore di “Italiani” ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo a una ragazza più fragile, sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire e non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero che in futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone, perché è vergognoso e inaccettabile».