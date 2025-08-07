Allenamento Atalanta, come stanno in questo momento Kossounou e Zappacosta? Le novità - Calcio News 24

Allenamento Atalanta, quali sono in questo momento le condizioni di Kossounou e Zappacosta?

Come stanno Kossounou e Zappacosta? Oggi l’Atalanta ha fatto una seduta di scarico, domani verranno fatte ulteriori valutazioni. Da considerare che ieri Davide ha riscontrato un fastidio all’anca destra, mentre per Odilon si tratta di una gestione fisiologica dei carichi di lavoro. Ecco il comunicato

IL COMUNICATO

Dopo l’amichevole di mercoledì con il Monza, i nerazzurri sono tornati al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti per proseguire la preparazione di questa preseason 2025/26.

Nella giornata di domani, venerdì 8 agosto, per i nerazzurri di mister Jurić è in programma una seduta di lavoro al mattino, prima della partenza nel pomeriggio per Colonia dove sabato 9 agosto affronteranno la squadra di casa al RheinEnergieStadion (calcio d’inizio alle ore 15.30) per il secondo test-match internazionale in Germania dopo quello di settimana scorsa a Lipsia.