Allenamento Bologna, il punto sugli infortunati: hanno recuperato quei giocatori? - Calcio News 24

Allenamento Bologna, ripresa a Casteldebole in vista del Milan. La situazione attuale

Dopo tre giorni di riposo concessi dallo staff tecnico, il Bologna è tornato al lavoro con un’intensa seduta di allenamento presso il centro sportivo di Casteldebole. La squadra guidata da Vincenzo Italiano ha iniziato a preparare la delicata trasferta di San Siro contro il Milan, in programma il 14 settembre, subito dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali.

La seduta di oggi ha segnato ufficialmente la ripresa delle attività dopo la sosta, anche se Mister Italiano ha dovuto fare i conti con un gruppo ridotto. Ben dodici giocatori della rosa sono infatti attualmente impegnati con le rispettive selezioni nazionali, un chiaro segnale del livello raggiunto dalla rosa rossoblù. A questi si aggiungono tre elementi infortunati, di cui due in fase avanzata di recupero.

Nel report ufficiale pubblicato dal club, si legge: «Sono ripresi questa mattina, senza i tanti ragazzi convocati dalle Nazionali, gli impegni dei rossoblù verso la trasferta di Milano. Attivazione atletica per il gruppo di Mister Italiano, quindi esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto».

L’allenamento del Bologna si è dunque articolato in diverse fasi: dopo il consueto riscaldamento atletico, i giocatori presenti hanno preso parte a esercitazioni tecnico-tattiche studiate per mantenere alta l’intensità anche in assenza di una parte importante della rosa. La seduta si è conclusa con una partitella a campo ridotto, utile per consolidare i meccanismi di gioco.

Per quanto riguarda la situazione degli infortunati, Emil Holm e Nicolò Casale hanno svolto un lavoro differenziato sul campo, segnale che il loro rientro si avvicina. Terapie invece per Ciro Immobile, il cui recupero verrà valutato con maggiore attenzione nei prossimi giorni.

L’allenamento del Bologna in questa fase della stagione è particolarmente importante per tenere alta la concentrazione in vista di un calendario impegnativo. Il match contro il Milan rappresenta una sfida di alto livello e servirà un gruppo unito e ben preparato, anche dal punto di vista fisico e mentale.

Mister Italiano continuerà a lavorare nei prossimi giorni con il gruppo a disposizione, in attesa del rientro dei nazionali, per presentarsi al meglio all’appuntamento di San Siro.