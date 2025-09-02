Allenamento Lecce, ripresa in casa giallorossa. La situazione della squadra allenata da Di Francesco - Calcio News 24

Allenamento Lecce: ripresa ad Acaya senza i Nazionali, Di Francesco prepara il gruppo

La Serie A si prende una pausa per gli impegni delle Nazionali, ma in casa Lecce il lavoro continua. Oggi pomeriggio è ripreso l’allenamento del Lecce presso l’Acaya Golf Resort & SPA, quartier generale dei giallorossi, dove la squadra si è ritrovata per iniziare la preparazione in vista della ripresa del campionato.

All’allenamento del Lecce non erano presenti i calciatori convocati dalle rispettive selezioni nazionali. Sono ben otto i giocatori attualmente impegnati con le loro squadre: Banda, Berisha, Coulibaly, Gaspar, Helgason, Pérez, Štulić e Tiago Gabriel. A questi si aggiungono anche Jean e Marchwiński, assenti per altri motivi.

Nonostante le numerose assenze, il tecnico Eusebio Di Francesco ha potuto contare su un gruppo ristretto ma motivato. La seduta odierna ha visto il Lecce lavorare in modo mirato, con particolare attenzione alla gestione fisica dei singoli. Non hanno partecipato all’allenamento Camarda e Ramadani, che sono rimasti a riposo, mentre il centrocampista Kaba ha svolto un lavoro differenziato a causa di un leggero affaticamento muscolare.

Il programma di lavoro proseguirà anche nei prossimi giorni. Per domani, infatti, Di Francesco ha programmato una nuova sessione di allenamento del Lecce, questa volta al mattino, sempre presso il centro sportivo di Acaya. L’obiettivo è mantenere alto il livello di intensità nonostante la pausa e arrivare pronti alla prossima sfida ufficiale di campionato.

Questa fase di sosta rappresenta un’opportunità per lavorare su aspetti tattici e individuali, ma anche per consentire a chi ha giocato di più di recuperare energie. In particolare, l’allenamento del Lecce servirà per valutare le condizioni di alcuni giocatori reduci da piccoli fastidi muscolari, e permetterà a Di Francesco di testare soluzioni alternative in vista del ritorno in campo.

In attesa che rientrino i Nazionali, il focus resta sul gruppo presente ad Acaya. L’ambiente è sereno e concentrato, con la voglia di continuare il buon percorso mostrato finora in campionato. Il lavoro quotidiano, come dimostrato anche dall’allenamento del Lecce di oggi, continua a essere al centro del progetto tecnico giallorosso.