Allenatore Cagliari: Mazzarri in pole, Iachini e Lopez più defilati

Il Cagliari ha ufficialmente esonerato il tecnico Leonardo Semplici: oltre a Lopez spuntano anche i nomi di Mazzarri e Iachini

Dopo aver comunicato in via ufficiale l’esonero di Leonardo Semplici, il Cagliari è alla ricerca di un sostituto. Già durante la giornata di ieri erano spuntati diversi nomi, tra i quali quello di Claudio Ranieri e Diego Lopez.

Tuttavia il presidente Tommaso Giulini non ha ancora preso una decisione ma – secondo quanto riportato da Sky Sport – per il post Semplici in questo momento sarebbe Walter Mazzarri in pole position per la panchina rossoblù.

In ascesa anche le quotazioni di Beppe Iachini. La scelta finale del patron rossoblù è attesa in serata.