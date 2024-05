Atalanta, i convocati per la finale di Coppa Italia contro la Juventus

L’Atalanta si prepara alla finale di Coppa Italia contro la Juventus. Gian Piero Gasperini ha reso noto l’elenco dei convocati

L’Atalanta si gioca la storia all’Olimpico di Roma. Mercoledì 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma, la Dea sfiderà la Juventus nell’ultimo atto della Coppa Italia. Di seguito, i convocati della finale. Ricordiamo che Scamacca sarà out per squalifica così come Locatelli per i bianconeri

CONVOCATI – Adopo Michel (25)

Bakker Mitchel (20)

Bonfanti Giovanni (43)

Carnesecchi Marco (29)

De Ketelaere Charles (17)

de Roon Marten (15)

Djimsiti Berat (19)

Éderson (13)

Hateboer Hans (33)

Hien Isak (4)

Koopmeiners Teun (7)

Lookman Ademola (11)

Miranchuk Aleksey (59)

Musso Juan (1)

Pašalić Mario (8)

Rossi Francesco (31)

Ruggeri Matteo (22)

Scalvini Giorgio (42)

Toloi Rafael (2)

Touré El Bilal (10)

Zappacosta Davide (77)