Atalanta, Gasperini: «Troppe sconfitte. Mercato? No, serve solo continuità»

Ecco le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa in vista della gara contro il Lecce.

SCONFITTE – «Abbiamo fatto prestazioni a Roma, a Firenze…queste sconfitte sono un po’ troppe, sono maturate tutte nel finale, il risultato poteva prendere un’altra piega. Sicuramente qualcosa di nostro ci abbiamo messo, ma se devo valutare la gara anche a Bologna abbiamo fatto bene. Dobbiamo essere più bravi».

LOOKMAN E COPPA D’AFRICA – «Sono preoccupato, sia per i numeri che per la qualità delle partite giocate. È chiaro che perdiamo un elemento importante in attacco, ma abbiamo un certo numero di giocatori per poter sopperire».

MERCATO DI GENNAIO – «Difensori? Bisogna vedere quali sono le valutazioni della società, se cerca un giocatore di rinforzo immediato o di prospettiva, per quanto riguarda me possiamo restare anche così e sperare che Toloi non abbia più la frequenza di infortuni avuti nel girone d’andata, stesso discorso per Palomino. Penso non succederà nulla. In difesa e a centrocampo non abbiamo sofferto tanto, forse abbiamo sofferto nei finali di partita, serve solo continuità. Carnesecchi o Musso? Continuo a pensare che non sia la situazione migliore, ma per domani ci devo ancora pensare, la mia intenzione era arrivare a gennaio dando la possibilità di giocare di più a Carnesecchi, per poi permettere alla società di fare ciò che vuole sul mercato».

SCAMACCA – «Ha avuto due-tre piccoli infortuni, tutte le volte che interrompe ha poi bisogno di un pochino di tempo per ripartire. Il giocatore sta bene, sulla carta l’infortunio sembrava essere più serio, ora è pronto».

2023 – «Il quinto posto assoluto, nonostante sia passato un po’ inosservato, per me è stato un grandissimo risultato. Forse meno eclatante rispetto ad altri».

OTTIMISMO – «Mi aspetto domani un bello spirito, di rivalsa. Poi ci sarà la Coppa Italia, tutta la squadra ci tiene molto, sui buoni propositi dobbiamo rimanere necessariamente a questa settimana».