Atalanta, i convocati di Gasperini: Papu ancora out

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vita della gara di domani pomeriggio contro l’Udinese.

Ancora indisponibile Mario Pasalic, il cui rientro è atteso per fine gennaio, così come il Papu Gomez, alla settima assenza consecutiva.

📋 Questi i nerazzurri in viaggio verso Udine!

💪 Our travelling squad for #UdineseAtalanta!#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/lNg8XubLLr

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 19, 2021