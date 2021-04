Atalanta, impresa storica: non batteva la Juventus in Serie A da 20 anni

Juve ko con l’Atalanta in A dopo 20 anni: prima volta nell’era dei tre punti. Impresa storica della Dea contro i bianconeri

Era da febbraio 2001 che l’Atalanta non batteva la Juventus in Serie A (2-1 in quel caso grazie ai gol di Lorenzi e Ventola). Per la prima volta la Dea ha sconfitto la Juve nel girone di ritorno nell’era dei tre punti a vittoria.

Impresa storica per la Dea e record negativo per la squadra allenata da Andrea Pirlo per cui ora si complica la corsa Champions.