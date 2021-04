Atalanta Juve, Chiellini taglia il traguardo delle 400 presenze in Serie A con i bianconeri

Giorgio Chiellini tocca quota 400 presenze in Serie A con la maglia della Juventus: la società lo elogia – FOTO

Altro grande traguardo di Giorgio Chiellini con la maglia della Juventus: il capitano bianconero conferma il suo ruolo importantissimo nella storia del club.

Al Gewiss Stadium, Chiellini trova la presenza numero 400 in Serie A con la maglia della Juventus. Quarto in classifica in bianconero, dietro solo a Gigi Buffon, Alessandro Del Piero e Giampiero Boniperti. L’ennesimo traguardo di una carriera quasi unicamente in bianconero.