Atalanta Juventus, i convocati di Pirlo: out Cristiano Ronaldo, torna Bonucci

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati in vista di Atalanta-Juventus

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita contro l’Atalanta. Assente Cristiano Ronaldo, come annunciato anche dall’allenatore in conferenza. Torna Bonucci.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Dybala, Felix Correa.