Fabrizio Ravanelli: «La Coppa Italia conta di più per la Juve o per Allegri? Io dico questo…»

Fabrzio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta vinta 1-0

Negli studi di Mediaset, Fabrizio Ravanelli ha commentato il significato della vittoria di stasera. Ecco le parole dell’ex attaccante della Juventus.

PAROLE – «Conta di più per la Juve o per Allegri? Credo per tutti e due. La Juve è abituata a vincere altri trofei, ma era da un po’ di tempo che non capitava, perciò era importante ottenere anche la Coppa Italia. Per Allegri è comunque il coronamento di un lavoro, di un percorso. In questi anni ha lavorato tra mille difficoltà ed è riuscito a portare qualcosa, è una soddisfazione per lui»