Atalanta Roma, De Rossi: «Loro andavano al doppio, il cambio di passo è stato mentale. Ecco come reagire»

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, è intervenuto dopo la sfida dei giallorossi contro l’Atalanta in trasferta

Daniele De Rossi ha parlato in occasione del post-partita del match contro l’Atalanta. Ecco le parole ai microfoni di Dazn da parte del tecnico della Roma.

PARTITA – «Dovevamo reagire prima, loro sono forti e vanno al doppio di tante squadre in Europa. Le reazioni mentali esistono nel calcio e dobbiamo vincere qualche duello in più, non possiamo aspettare il rigore per riaprire la partita. Dopo il primo gol ci siamo sciolti, non è facile giocare qui ma abbiamo rischiato di prendere tanti gol e non va bene. Con un altro attaccante forse potevamo arrivarci meglio e quindi ho deciso di inserire anche Abraham»

RAMMARICO – «Il cambio di passo è stato mentale, abbiamo visto uno spiraglio per riaprirla anche se non lo meritavamo. Il possesso palla è fine a se stesso contro questa squadra, volevamo giocare in verticale ma non siamo una squadra con grande profondità»

FORMA FISICA – «Dobbiamo ritrovare le energie che abbiamo un po’ perso, dobbiamo arrivare per forza sesti perché i ragazzi lo meritano. Non meritiamo di arrivare davanti a questa Atalanta in queste condizioni, è stata una sfida tosta per i ragazzi visti tutti gli impegni. Le squadre forti giocano ogni tre giorni come l’Atalanta, non possiamo attaccarci alla stanchezza perchè loro vanno al doppio»

SCHIERAMENTO – «Perché poteva essere più semplice andarli a prendere, ci siamo messi a specchio. La reazione c’è stata perchè é arrivato un rigore abbastanza casuale, non ne faccio un discorso di difesa a tre o quattro. La partita di oggi ha detto tante cose ma molto poche dal punto di vista tattico»