Atalanta Roma, Percassi a De Rossi: «Mi limito a dire questo»

Luca Percassi ha risposto a tono alle dichiarazioni di Daniele De Rossi sul calendario e le partite da recuperare

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN in occasione della sfida contro la Roma.

GASPERINI – «Il mister sa toccare le corde giuste, il principio è quello di non aver rimpianti e andare al massimo. Questa deve essere la caratteristica che ci accompagna, ci sono partite importanti che abbiamo meritato di giocare. C’è grande responsabilità»

DE ROSSI – «Mi limito ad osservare che l’Atalanta da due mesi e mezzo gioca tre volte a settimane, non c’è stata possibilità di recuperare la gara con la Fiorentina in altra data. Basta osservare in maniera oggettiva quello che è successo, abbiamo sempre giocato e per noi è la cinquantunesima partita della nostra stagione»