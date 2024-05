Atalanta Roma, Pizzaballa: «Una “partitaccia” per i bergamaschi. Carnesecchi vs Svilar, Gasperini vs De Rossi: sarà una GRANDE SFIDA»

Pier Luigi Pizzaballa, ex portiere, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Atalanta e Roma

Atalanta-Roma di oggi vale un posto in Champions, anche se potrebbe non essere decisiva. A unire le due squadre c’è Pier Luigi Pizzaballa, portiere del passato, noto soprattutto per essere stato una figurina Panini introvabile. Ecco cosa pensa delle due squadre nelle quali ha giocato nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

UN BIG-MATCH – «L’Atalanta rappresenta tutto: le mie radici, il mio spirito. Vivo a un chilometro dallo stadio e questa sera ci sarò come sempre a seguire la gara. La definisco una “partitaccia” nel senso che non capita in un momento semplice».

LE DUE COPPE ITALIA – «Quella con l’Atalanta la ricordo anche per i giorni tristi legati alle condizioni di salute di Papa Giovanni XXIII che venne a mancare il giorno dopo il successo. Quella con la Roma mi è rimasto impresso anche per l’eco che ebbe negli anni successivi con gli anniversari festeggiati come fosse il primo giorno»

CARNESECCHI E SVILAR – «Carnesecchi ha talento, può e deve migliorare ancora. Svilar è agile, reattivo. Hanno un grande futuro davanti».

GASPERINI E DE ROSSI – «É spettacolare veder giocare l’Atalanta di Gasperini, sempre a ritmi alti, con continuità d’azione. La Roma me la godo di più adesso, De Rossi ha dato un senso a questa squadra che sa reagire alle difficoltà. Sono due squadre con due grandi gruppi»