Atalanta Roma, rischiano la sospensione Irrati e Nasca

Gli arbitri della sfida Atalanta Roma di ieri rischiano lo stop: Irrati e Nasca sbagliano in occasione del gol annullato a Palomino

Non sono mancate le polemiche nel post di Atalanta Roma. Gasperini in conferenza è stato duro contro il direttore di gara Irrati e il VAR Nasca. Parole dure del tecnico nerazzurro che ora potrebbero far scattare valutazioni nei confronti dei due arbitri.

L’AIA avrebbe ammesso l’errore parlando con l’Atalanta e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Irrati e Nasca ora rischiano lo stop per l’errore sul gol annullato a Palomino. Il Var Nasca avrebbe dovuto richiamare Irrati per valutare la posizione del difensore della Dea.