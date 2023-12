TOP 10 momenti storici dell’Atalanta nel 2023

TOP 10 momenti positivi dell’Atalanta nel 2023: dal ritorno in Europa League alla cavalcata fino agli Ottavi di finale (e molto altro)

Il 2023 è ormai vicino a concludersi, e ovviamente l’Atalanta si è lasciata andare tra soddisfazioni, cavalcate storiche e momenti da essere ricordati. Ecco una TOP 10 annuale della squadra nerazzurra.

1 – CAVALCATA FINO AGLI OTTAVI D’EUROPA LEAGUE

L’importante è partecipare? Non per l’Atalanta che in Europa vuole essere protagonista, e il girone l’ha vista dominare contro ogni singolo avversario: si libera del Rakow, regge lo Sturm Graz e si prende il primo posto ai danni dello Sporting sfornando i migliori 45 minuti della stagione. Ottavi conquistati, e la cavalcata non è ancora finita.

2 – LAZIO-ATALANTA 0-2: LA PERFEZIONE

Semplicemente la partita perfetta sotto tutti i punti di vista se non la più bella della stagione scorsa. Dominata la Lazio con solidità difensiva e qualità offensiva. Zappacosta apre e Rasmus Hojlund, prima di chiudere la gara, fa impazzire la difesa biancoceleste partendo da centrocampo.

3 – ABBATTIMENTO E COSTRUZIONE DELLA CURVA SUD

In un mondo dove tanti parlano di stadio nuovo senza fare nulla, a Bergamo si costruisce. L’abbattimento della Curva Morosini segna l’ultimo atto della ristrutturazione del Gewiss Stadium, e i lavori stanno andando in anticipo sulla tabella di marcia.

4 – ATALANTA-MONZA 5-2: IL RITORNO IN EUROPA

Si ritorna sempre dove si è stati bene, e Atalanta-Monza segna matematicamente il ritorno della Dea in Europa League dopo una stagione d’attesa. Cinquina, il goal da centrocampo di Koopmeiners, festa e sipario perfetto con la carica della Nord.

5 – ATALANTA-MILAN: IL TACCO DI MURIEL

Il tacco di Luis Muriel: fresco di storia atalantina ai danni dei rossoneri (secondo forse al goal di Brienza), e se fatto al 94′ rende tutto ancora più entusiasmante ed emozionante. Il tutto in un 3-2 spettacolare, consentendogli di agganciare Comminelli al terzo posto nella classifica dei migliori bomber atalantini.

6 – ATALANTA-SALERNITANA: OTTO-VOLANTE

Un risultato storico che fa riassaporare i tempi della stagione 2019/2020 quando segnare 5,6,7 goal era una normale amministrazione. Boga, Lookman (doppietta), Scalvini, Koopmeiners, Hojlund, Ederson e Zortea: 8-2 indelebile.

7 – TORINO-ATALANTA: DUVAN-STANTE

La significativa rete di Duvan Zapata contro quella che sarà la sua futura squadra. Tutta la fatica di un recupero difficile dove Gasperini era il primo a crederci. Il goal realizzato nel finale a Torino fa esplodere di gioia il settore ospiti con il suo popolo a riabbracciarlo: duro lavoro ripagato con successo.

8 – CREMONESE-ATALANTA: VITTORIA IN MOTORINO

Basta poco per rendere una trasferta speciale. Certo, una bella vittoria, ma soprattutto il viaggio verso la tappa, e il popolo atalantino decise di andare a Cremona in moto, invadendo il settore ospiti cantando e gioendo tutti insieme: per poi ritornare a Bergamo baciato dal tramonto.

9 – RAKOW-ATALANTA: GIOVANI EROI

Bonfanti, Del Lungo, Cissé, Mendicino, De Nipoti, Palestra. Giovani eroi protagonisti in una notte magica a Rakow, dove Giovanni sigla il suo primo goal alla sua prima da titolare con l’Atalanta. Figli di Zingonia che hanno trovato il loro posto al sole: presente e futuro della Dea.

10 – LA NASCITA DELL’UNDER 23

Salvaguardare le tradizioni riadattandosi ai tempi moderni. L’Atalanta Under 23 rappresenta un punto storico importante per cercare di portare più giocatori del vivaio in prima squadra preparandoli al meglio in un contesto particolare come la Serie C. L’inizio di una nuova giovane era (che sta seminando molto bene).