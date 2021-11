Atletico Madrid, Simeone esalta De Paul: «È importante per noi»

In conferenza dopo la partita dell’Atletico Madrid, il Cholo Simeone ha esaltato De Paul

Lodi importanti per Rodrigo De Paul, l’ex Udinese è appena arrivato all’Atletico Madrid e il Cholo Simeone in conferenza stampa l’ha esaltato.

LE PAROLE – «È arrivato con grande entusiasmo e voglia di mostrare tutto il suo calcio. Si è integrato bene nel gruppo ed è importante per la squadra. Abbiamo bisogno che giochi come ha fatto in quest’ultima partita e i tifosi lo hanno salutato nel migliore dei modi. Non possiamo immaginarci un De Paul diverso».