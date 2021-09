Udinese, Soldati: «De Paul vicino al Napoli? Non ne ho la minima idea»

Franco Soldati, presidente dell’Udinese, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: le sue dichiarazioni

Franco Soldati, presidente dell’Udinese, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue dichiarazioni.

NAPOLI-UDINESE – «Il Napoli troverà un’Udinese che ha voglia di far punti, provando a continuare questa striscia positiva. Spalletti? E’ una persona squisita, ha lasciato un bellissimo ricordo a Udine. Ha un cuore molto grande, si ricorda ancora di Udine e fa moltissima beneficenza per la nostra città. E’ una persona molto in gamba ed è rimasto nel cuore dei friulani».

DE PAUL – «Vicino al Napoli? Non ne ho la più pallida idea. Gino Pozzo ha fatto sicuramente il meglio, vendendolo ad una grande squadra, con la possibilità di crescere moltissimo. Rodrigo sta facendo molto bene all’Atletico Madrid e gli auguro un grandissimo campionato in Spagna».