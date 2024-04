Frosinone, questa sera servirà il fattore "Stirpe"

Il Frosinone questa sera contro la Salernitana cerca tre punti che in casa mancano da tre mesi: per vincere serve il supporto dello Stirpe

Il Frosinone questa sera scende in campo contro la Salernitana con l’obiettivo di fare tre punti, decisivi per la lotta salvezza, e per farlo dovranno riuscire a sfatare il tabù casalingo dello Stirpe.

La vittoria casalinga manca infatti da tre mesi, in occasione del 3-1 al Cagliari del 21 gennaio, nonché unica vittoria nel 2024 dei ciociari. Da quel momento sono arrivati solo 5 punti su altrettanti pareggi.