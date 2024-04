Infortuni Atalanta, Kolasinac e Scalvini recuperano contro l’Empoli?

Infortunio Scalvini, ecco le condizioni del difensore nerazzurro in vista della sfida tra Atalanta ed Empoli di domenica

Novità importanti in quel di Zingonia dove l’Atalanta si sta preparando in vista della gara contro l’Empoli in casa: soprattutto per quanto concerne l’infortunio di Giorgio Scalvini.

Sead Kolasinac ha rimediato un trauma contusivo al ginocchio sinistro, allenandosi in parte individuale. Scalvini solito lavoro parzialmente in gruppo, mentre Toloi e Holm solito lavoro di terapie.