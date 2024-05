Premier League, nuovo ko per il Manchester United: POKER del Crystal Palace l’EUROPA si allontana

Premier League, Manchester United ancora ko contro il Crystal Palace: si allontana la zona Europea per i Red Devils

Ancora una sconfitta del Manchester United nel posticipo della 36ª giornata di Premier League. Contro il Crystal Palace la squadra di Ten Hag è protagonista di una delle sue peggiori prove stagionali. Primo tempo da incubo per i Red Devils, che vanno sotto per 2-0 con le reti in apertura di Olise e poi nel finale di Mateta. Nella ripresa il Crystal Palace cala il tris con Mitchell e poi c’è spazio anche per il poker di Olise che fa doppietta.

Con questa sconfitta si allontana la zona europea per i Red Devils che rimangono a pari punti con il Chelsea – ma con una peggiore differenza reti – e dietro al Newcastle: il rischio di finire la stagione senza qualificazione in Europa è molto concreta.