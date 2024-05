Slovacchia, i PRE-CONVOCATI di Calzona per gli Europei: presenti 5 “italiani”

Francesco Calzona, commissario tecnico della Slovacchia, ha diramato le convocazioni per gli Europei in programma in estate

La Slovacchia di Francesco Calzona ha diramato la liste dei convocati per gli Europei in programma in estate in Germania. Presenti cinque “italiani” come Gyomber, Obert, Lobotka, Duda e Duris. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Martin Dúbravka (Newcastle), Marek Rodák (Fulham), Henrich Ravas (New England), Dominik Takáč (Spartak Trnava).

Difensori: Peter Pekarík (Hertha Berlinon), Michal Tomič (Slavia Praha), Matúš Kmeť (Trenčín), Norbert Gyömbér (Salernitana), Denis Vavro (Kodaň), Milan Škriniar (Paris Saint-Germain), Adam Obert (Cagliari), Dávid Hancko (Feyenoord), Vernon De Marco (Hatta Club), Sebastián Kóša (Spartak Trnava).

Centrocampisti: Jakub Kadák (Lucerna), Matúš Bero (Bochum), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Tomáš Rigo (Baník Ostrava), Patrik Hrošovský (Genk), Stanislav Lobotka (Napoli), Ondrej Duda (Hellas Verona), Dominik Hollý (Jablonec), László Bénes (Amburgo).

Attaccanti: Dávid Ďuriš (Ascoli), Tomáš Suslov (Hellas Verona), Ivan Schranz (Slavia Praga), Róbert Boženík (Boavista), David Strelec (Slovan Bratislava), Róbert Polievka (Dukla Banská Bystrica), Lubomír Tupta (Slovan Liberec), Leo Sauer (Feyenoord), Lukáš Haraslín (Sparta Praha).