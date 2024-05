Ligue 1, il Lione condanna le violenze negli scontri contro i tifosi del PSG: il comunicato UFFICIALE del club

Con una nota ufficiale, il Lione ha condannato il comportamento dei tifosi nei violenti scontri con i supporter del PSG

Momenti che fanno male al calcio quelli avvenuti tra i tifosi del Lione e del PSG allo stadio Groupama. Ecco il comunicato del club.

NOTA – «L’Olympique Lyonnais condanna fermamente le violenze avvenute sabato sera allo stadio Groupama e offre il suo pieno sostegno alle vittime. In collaborazione con l’associazione Her Game Too France, OL è riuscita a prendere contatto con una delle giovani donne e sosterrà tutte le vittime nella loro denuncia, formandosi parte civile insieme a loro. Questo comportamento inaccettabile e scioccante non ha posto all’Olympique Lyonnais»