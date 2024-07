Di Lorenzo CHIARISCE: «Io sono RIMASTO al Napoli grazie anche a Antonio Conte. Ho parlato con ADL e...»

Il capitano del Napoli Di Lorenzo vuole a tutti i costi CHIARIRE quelle che sono state le POLEMICHE durante il calciomercato

In conferenza stampa, il capitano del Napoli Di Lorenzo ha voluto rilasciare queste dichiarazioni sulle quelle che sono state le polemiche durante la sessione di calciomercato.

«Finita la stagione ho parlato con tutti, il presidente, il direttore, il mister. Mi sono preso del tempo per decidere. La mia voglia è quella di rimanere, lo faccio con la massima voglia e il massimo entusiasmo. Mai avuto problemi con i compagni di squadra e con chi lavora nel mondo Napoli. Mi hanno accolto tutti bene, sono stati due giorni già faticosi perché il mister fa lavorare tanto. Ma sono nel posto giusto, nel posto in cui voglio essere e questa è la cosa più importante. Conte? Io sono rimasto a Napoli perché voglio restare a Napoli, non sono rimasto per Conte. Poi il mister so che persona è, so come lavora, so che con lui tante dinamiche che sono successe a me e ai miei compagni la scorsa stagione non ci saranno perché è una gestione importante, il mister viene da squadre importanti.»