Calciomercato Inter, il FUTURO di Arnautovic dipende soltanto da QUELLA CONDIZIONE

Calciomercato Inter, il futuro di Arnautovic all’Inter potrebbe presentare dei colpi di scena: la POSIZIONE dell’attaccante

È ancora piuttosto incerto il futuro di Marko Arnautovic nel calciomercato Inter. L’austriaco potrebbe rimanere oppure essere ceduto soltanto ad una condizione. Ecco il punto del Corriere dello Sport.

LO SCENARIO – «Solo con un’annata di sostanza ed efficacia – per intendersi, ben diversa da quella passata… -, Arnautovic potrà evitare di dover fare le valigie nel 2025. Anzi, per la verità, non è del tutto da escludere che il suo addio possa consumarsi già entro la fine di questa sessione di mercato. L’austriaco ha negato che ci sia questa possibilità. Sarà la quarta punta, però, dietro a Lautaro, Thuram e pure Taremi. Nel momento in cui gli sarà più chiara la situazione, chissà che non chieda lui di partire. Nel caso, evidentemente, l’Inter non lo tratterrà, ma andrà a caccia di un’altra punta. Che, al momento, però, difficilmente può essere Gudmundsson»