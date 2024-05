Porto, DECISO il futuro di Conceicao: la scelta sorprende TUTTI, c’è QUESTO club dietro

Le ultime sul futuro di Sergio Conceicao, allenatore del Porto, nella prossima stagione. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Sergio Conceicao avrebbe deciso di dare l’addio al Porto. L’allenatore aveva firmato un rinnovo fino al 2029, ma ha deciso di fare un passo indietro dopo la nomina di Andrè Vilas-Boas come nuovo presidente.

L’allenatore portoghese era stato per qualche settimana in orbita Milan, prima che il club rossonero accellerasse per il connazionale Fonseca. Adesso Conceicao potrebbe ripartire dal Marsiglia, alla ricerca di un nuovo tecnico dopo la possibilità sfumata proprio per Fonseca.